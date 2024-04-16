Пистолет и 20 свертков с неизвестным веществом: в Киеве остановили водителя под наркотиками. Фото

В Оболонском районе Киева правоохранители остановили водителя, у которого были признаки опьянения. Кроме того, у него нашли 20 свертков, вероятно с наркотиками, и предмет, похожий на пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штраф и передали его следователям.

"В Оболонском районе за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Hyundai. Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского осмотра в установленном законом порядке мужчина отказался", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины 20 свертков с возможными наркотиками. К тому же в салоне автомобиля полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Нарушителю выписали штраф за управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и передали его следователям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая ездила по городу во время комендантского часа и нарушила ПДД. Как оказалось у водительницы были признаки алкогольного опьянения, а в салоне находился ее малолетний ребенок.

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