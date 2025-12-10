Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Вторник, 9 декабря 2025

Сегодня в выпуске:

Реальность и виртуальный мир

Статья Томаса Фридмана "Полезные идиоты" из Америки, которыми путин манипулирует, как марионетками"

* Мы все живем в реальном мире, в котором происходит то, что реально происходит. В котором может происходить только то, что реально.

В реальном мире идет война, Россия стремится уничтожить Украину, потеряла в этом стремлении уже множество своих драконовских голов, обломала в этом стремлении уже все свои имперские зубы в остающихся драконовских головах, но пока успевает отращивать новые зубы…

В реальном мире свободная Украина противостоит драконовской тирании, защищая себя и защищая в реальности всю либерально-демократическую цивилизацию, которой в случае, если Украина не выдержит, грозит катастрофа.

В реальном мире бывший лидер той части этого мира, которая является либерально-демократической цивилизацией, провозгласил отказ от ценностей этой цивилизации, отказ от ее защиты и требует от свободной Украины дать дракону себя проглотить.

В реальном мире 47-й президент США разрешил компании NVIDIA продавать Китаю до сих пор запрещенные к продаже чипы, используемые для аппаратного построения нейросетей для систем искусственного интеллекта с условием, что 25% от этих продаж пойдет в бюджет США, а Китай увеличит закупку сои у американских фермеров, что, как считает 47-й президент, может помочь поднять его и республиканский рейтинги у фермеров.

В реальном мире республиканцы лишились во вторник последнего поста мэра в большом городе страны. В Майами демократ Айлин Хиггинс победила на выборах поддержанного Трампом республиканца Эмилио Гонзалеза. Республиканцы выигрывали выборы в Майами в течение 30 лет, но и этот большой город отвернулся от них.

В реальном мире ответственные политики и государственные деятели понимают, что остановить путина и остановить войну можно только значительно увеличив военную и финансово-экономическую помощь Украине и значительно усилив экономическое давление на Россию.

В реальном мире ответственные государственные деятели собираются в Лондоне на Даунинг Стрит 10 и обсуждают как обеспечить поддержку Украины в сегодняшней ситуации.

В реальном мире 47-й президент США и его семья зарабатывают миллиарды долларов на продаже криптовалютных виртуальных мыльных пузырей, получают ничем не прикрытые взятки в виде самолета от Катара, финансирования строительства Трамп-башен и Трамп-гольф-клубов в разных странах.

В реальном мире 47-й президент спит на заседании своего кабинета министров, а его министры рассказывают ему, какой он выдающийся.

И еще много чего происходит в реальном мире вокруг нас.

Виртуальный мир у каждого может быть своим. Каждый волен придумывать для себя что-то. Виртуального мира может не быть вообще у многих людей, предпочитающих жить в реальности и думающих, как улучшить реальность, если она, мягко говоря, очень далека от идеала.

В виртуальном мире 47-го президента США происходит множество событий. Он вообще предпочитает реальному виру виртуальный. И даже зарабатывает на этом, продавая в реальном мире свои виртуальные криптомонеты.

В виртуальном мире он остановил 8 войн (когда дает интервью, достает из кармана бумажку с перечнем, поскольку без бумажки получается, что остановил войны между Азербайджаном и Албанией, Арменией и Камбоджей), победил инфляцию (но в реальном мире откладывает публикацию официальных экономических данных, чтобы никто не узнал, что цены растут, но люди ходят в магазины, находящиеся в реальном мире, а цены в этом реальном мире растут). В своем виртуальном мире он предотвратил ураганы, заставил иностранные государства вносить в американскую казну таможенные пошлины (хотя в реальном мире их платят американские покупатели).

В виртуальном мире 47-й президент останавливает войну между Россией и Украиной, говорит, что "мирный план", составленный Ушаковым – это его "мирный план", что путин с ним согласен и хочет остановить войну, но вот в Зеленском он разочарован, он его "мирный план" не прочитал и вообще Украина по его мнению не демократия, поскольку выборы не проводит.

В виртуальном мире множество руководителей государств, чтобы не испортить отношения с США, участвуют в этом его виртуальном миротворчестве. В котором он посылает своего друга и своего зятя с реальным визитом в Москву, чтобы те послушали лекции по виртуальной истории от путина и виртуальные рассказы о виртуальных миллиардах, которые они заработают, как только начнут совместный бизнес с Россией.

* А в реальном мире трижды лауреат Пулитцеровоской премии Томас Фридман опубликовал 4 декабря статью в газете Нью-Йорк Таймс под названием "Полезные идиоты" из Америки, которыми путин манипулирует, как марионетками". Вот перевод этой статьи.

Томас Фридман. Нью-Йорк Таймс, 4 декабря 2025.

"Я уверен, что президент Трамп и посланные им в Россию Стив Виткофф и Джаред Кушнер искренне хотят остановить кровопролитие в Украине, но они терпят неудачу и будут продолжать терпеть неудачу до тех пор, пока будут придерживаться наивного мнения, что это всего лишь крупная сделка с недвижимостью и что их опыт в сфере недвижимости дает им преимущество. Это полная чушь во многих смыслах.

Во-первых, да, можно сказать, что Владимир путин занимается недвижимостью в Украине, но не так, как Трамп, Виткофф или Кушнер. путин занимается недвижимостью в Украине так же, как гитлер занимался недвижимостью в Польше. гитлер жаждал территории не для строительства отелей или жилья с целью получения прибыли и улучшения жизни местных жителей. Он жаждал территории, чтобы воплотить в жизнь националистическую фантазию. То же самое и с путиным. Он не проявляет никакого интереса к благополучию народа Украины.

В такой ситуации наличие в качестве американских переговорщиков группы "специалистов по сделкам с недвижимостью" — это недостаток, а не преимущество. Нужен государственный деятель типа Генри Киссинджера или Джеймса Бейкера, который понимает разницу между недвижимостью и войной и миром. Недвижимость — это игра с положительной суммой — обе стороны могут получить выгоду от хорошо заключенной сделки. И это является целью (в торговле недвижимостью). В войне и мире, когда одна сторона придерживается фашистских взглядов и является явным агрессором, а другая сторона придерживается демократических взглядов и является явной жертвой, это игра с нулевой суммой.

Или, как метко выразился Рональд Рейган, отвечая на вопрос о том, как должна закончиться холодная война: "Мы победим, они проиграют".

Рейган понимал, что сделки с недвижимостью основаны исключительно на стоимости (цене за квадратный метр) и процентных ставках. Он понимал, что сделки, касающиеся войны и мира, направлены на продвижение и сохранение моральных ценностей и стратегических интересов. И в этом нельзя идти на компромисс с фашистским агрессором. Мы вели три войны, включая холодную войну, вместе с нашими союзниками в Европе, чтобы сохранить распространение наших общих демократических ценностей и наших общих интересов — а именно, чтобы ни одна крупная держава в Европе, не разделяющая эти ценности, не могла доминировать на континенте.

Я не могу представить себе другого американского президента, который действовал бы так, будто ценности и интересы Америки диктуют нам быть нейтральным арбитром между Россией и Украиной, и, более того, арбитром, который пытается получить выгоду от обеих сторон в этом процессе, как это делает Трамп. Это один из самых позорных эпизодов в американской внешней политике, и вся республиканская партия причастна к тому, что он становится частью нашей истории.

Я также не могу представить себе другого американского лидера во внешней политике, который сказал бы о путине то, что сказал Виткофф об этом диктаторе, чьи политические оппоненты часто погибают, который замешан в масштабной коррупции в своих интересах и в интересах своих приближенных и который делает все возможное, чтобы подорвать свободные и честные выборы в Америке и на Западе: "Я не считаю путина плохим парнем".

У русских коммунистов был термин для иностранцев, которые придерживались подобных взглядов на их лидеров: "полезные идиоты".

Можно представить себе такой ответ (на эти мои слова) от изоляционистов вроде Джей Ди Вэнса: "Эй, Фридман, ты и твои приятели просто хотите втянуть Америку в бесконечные войны".

Нет, извините, вы ошибаетесь. С первых недель этой войны, и неоднократно после этого, я писал, что она закончится, в лучшем случае, "нечистой сделкой". Россия слишком большая по сравнению с Украиной, и ее готовность продолжать войну диктует, что для ее прекращения Украине придется пойти на уступки. Грустно, но это правда — и большинство украинцев сегодня скажут вам то же самое.

Но, как я писал в прошлом месяце, существует огромная разница между "грязной сделкой", которая максимизирует интересы, прибыль и возможности путина возобновить войну в любой момент по своему выбору, и "нечистой сделкой". Нечистая сделка позволила бы Путину сохранить уже захваченные территории, но при этом западные вооруженные силы находились бы на территории Украины, гарантируя, что он никогда не сможет возобновить войну, кроме как вступив в войну со всем Западом; она гарантировала бы, что незаконно полученные путиным территории никогда не получат формального дипломатического признания, которое вознаградило бы захват территории силой; и она гарантировала бы, что Украина сможет содержать армию любого размера, необходимую для самообороны, и сможет стать членом Европейского Союза (хотя и не НАТО), когда будет к этому готова. Такая нечистая сделка обеспечила бы основные интересы и ценности Украины и Америки.

Изоляционисты, подобные Джей Ди Вэнсу, возражают: "У нас нет возможности заставить путина согласиться на такую нечистую сделку, и мы, извините, не хотим ядерной войны с Россией".

Причина, по которой вы не можете оказать давление на путина, заключается в том, что вы не понимаете, что делаете, и у вас есть президент, который мечется из стороны в сторону, объявляя о разных политических решениях в своих социальных сетях, а затем требуя от Пентагона и Госдепартамента корректировать свою политику на ходу. Процесс принятия решений отсутствует, и, кажется, есть как минимум пять человек, выполняющих функции госсекретаря: Виткофф, Кушнер, Вэнс, министр армии Дэниел Дрисколл и какой-то человек с официальным титулом, Марко Рубио.

Что бы делал любой нормальный американский президент сейчас? Он бы начал с понимания того, что переговоры в любой сфере — будь то недвижимость или геополитика — всегда определяются одним фактором: влиянием. Независимо от того, покупаете ли вы отель или пытаетесь остановить военного вторжение, вы хотите максимального влияния, чтобы ваши прибыли, интересы и ценности были максимально учтены в окончательной сделке.

В сфере недвижимости влияние измеряется количеством денег, которыми вы располагаете. В дипломатии влияние измеряется тем, сколько военной силы вы можете задействовать на поле боя, насколько сильную экономическую изоляцию вы можете устроить и насколько сильный ущерб вы можете нанести своему противнику и, наконец, что не менее важно, насколько вы можете настроить население противника против его собственного руководства, чтобы заставить его изменить курс.

И что же сделал Трамп, если судить по этим критериям? Он прекратил все американское финансирование для предоставления Украине американского оружия, он отказал ей в доступе к важнейшим видам вооружений, таким как крылатые ракеты Томагавк, которые могли бы нанести путину серьезный ущерб на его собственной территории — и за которые заплатили бы европейцы, — и он нагло солгал, заявив, что войну начала Украина, а не Россия, и что украинский лидер, а не российский, является нелегитимным диктатором. Он также совершенно открыто заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "у вас нет козырей" без американской помощи в борьбе против России.

Что если бы Трамп вел себя как достойный американский президент, действуя в интересах и в соответствии с ценностями Америки? Он бы не говорил храбрым украинцам, что у них нет козырей; он бы раздавал им козыри, чтобы максимизировать их влияние, одновременно громко заявляя русскому народу, что у них нет будущего, потому что Владимир путин украл у них все козыри.

Как бы это звучало? Это звучало бы так:

"Эй, путин, пока ты вторгался в Украину, воплощая в жизнь свою историческую фантазию о том, что Россия по праву должна владеть Украиной, остальной мир участвовал в том, что, вероятно, будет названо величайшей технологической революцией в истории человечества: революцией искусственного интеллекта. Где же Россия в этом процессе? Давайте посмотрим на рейтинг глобальной активности в области ИИ, составленный Стэнфордским институтом.

"Входит ли путинская Россия в десятку лучших, где ей следовало бы быть вместе с Соединенными Штатами и Китаем? Нет. Ну, уж точно она входит в двадцатку! Нет. Тогда она должна быть в тридцатке! Да, она едва-едва пробилась на 28-е место. Далеко позади Люксембурга, занимающего 12-е место. Население Люксембурга? Около 680 тысяч человек. Население России составляет примерно 144 миллиона человек — за вычетом примерно четверти миллиона солдат, которых Путин отправил на смерть на украинских полях сражений, и как минимум 100 тысяч специалистов в области высоких технологий, которые покинули Россию с начала войны.

"Русскому народу я могу предложить такую аналогию: это все равно то же самое, что Джеймс Уатт только что изобрел паровую машину, которая помогла начать промышленную революцию, а ваш царь сказал: "Нет, спасибо — мы будем и дальше использовать лошадей".

Путин — это невероятный глупец, которого запомнят за войну против Украины, которая превратила Россию в энергетическую колонию Китая и в незначительную страну в сфере искусственного интеллекта по сравнению с Люксембургом.

Да, путин любит хвастаться своими гиперзвуковыми ракетами. Интересно, функционируют ли они лучше, чем основная стартовая площадка, которую Россия использует для отправки космонавтов и грузов на международную космическую станцию; эта площадка обрушилась на прошлой неделе после запуска трех космонавтов. Это означает, что Россия "потеряла возможность запускать людей в космос, чего не случалось с 1961 года", как заявил российский эксперт по космосу, которого цитирует Нью-Йорк Таймс.

Российская угроза Украине не исчезнет, пока путин не уйдет. Но избавиться от него — это задача российского народа. Задача американского президента и вице-президента — если они понимают, что делают — не в том, чтобы говорить президенту Украины, что у него нет "козырей". Их задача — усилить давление на путина, в том числе ежедневно говоря российскому народу, что их лидер крадет у них все козыри, все их будущее и будущее их детей.

Именно так мы можем усиливать свои рычаги влияния, чтобы заключить не грязную, а приемлемую сделку".

Конец перевода.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1138 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.