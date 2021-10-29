Отказалась лечь в больницу: в Киеве от COVID-19 умерла роженица, 11-дневный малыш остался без мамы. Фото

Учительница английского языка из Киева Ирина Шамота, умершая от COVID-19 через 11 дней после родов, накануне смерти отказалась госпитализироваться. Она заболела на последних неделях беременности и родила сына.

Коллега и подруга умершей Татьяна рассказала, что медики сказали ей ложиться в больницу, но она отказалась. Кроме того, неизвестно, принимала ли она лекарства, передает Новини.LIVE.

"Однозначно коронавирус повлиял на ее роды. Ей назначали лечение, но я не знаю, принимала ли она лекарства. Каждая мама хочет уберечь своего ребенка, не навредить. Она сына почти и не видела. Жаль детей", – рассказала она.

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По словам женщины, Ирина писала ей, что чувствует себя плохо. Но подруги не смогли поговорить о том, почему она не захотела ложиться в больницу.

"Написала, что ей очень плохо, она дома. А уже 18 октября написала в Instagram, что 17 октября родила мальчика. Все. После того на мои сообщения не отвечала", – отметила Татьяна.

Это не первое горе в семье – недавно она похоронила отца, а ее мама переболела коронавирусом и имела инсульт, пишет издание.

Как стало известно ранее, Ирина преподавала английский в столичной школе №155. COVID-19 у нее обнаружили на последних неделях беременности. Кроме новорожденного сына у Ирина есть дочь София.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове от COVID-19 умерла 40-летняя женщина, которая была против вакцинации. У нее осталось трое детей, самому младшему всего год.