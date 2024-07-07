Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Ярослав Плющ. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, командир отделения беспилотных авиационных комплексов Ярослав Плющ. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 июля.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова скорбная весть в нашей общине… Младший сержант Ярослав Плющ, командир отделения беспилотных авиационных комплексов, погиб 2 июля 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Ярослава Олеговича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 8 июля, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-А). Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виталий Михальский. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

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