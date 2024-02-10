Остановило дерево: в Киеве Toyota, после столкновения с легковушкой, едва не влетела в остановку. Видео
В Подольском районе Киева произошла авария с участием автомобилей Skoda и Toyota. В результате ДТП последний автомобиль едва не снес остановку общественного транспорта, где стояли люди – машину остановило дерево.
Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.
"На перекрестке Ивана Выговского и Виктора Некрасова (бывшее Северо-Сырецкое) ДТП, в результате которого водитель Toyota, после столкновения со Skoda, чуть не снес остановку с людьми, ожидающими общественного транспорта. Остановило дерево", – говорится в сообщении.
На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия аварии, в частности то, что дерево не приняло на себя основной удар и предотвратило жертв среди людей.
Напомним, в селе Пуховка Киевской области автомобиль Toyota сбил двигавшуюся по обочине женщину в попутном направлении. Как оказалось водитель машины находилась за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Шамраевка Киевской области легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась на бок. В результате ДТП пострадала женщина, которую зажало конструкциями изуродованного авто.
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