Остановило дерево: в Киеве Toyota, после столкновения с легковушкой, едва не влетела в остановку. Видео

В Подольском районе Киева произошла авария с участием автомобилей Skoda и Toyota. В результате ДТП последний автомобиль едва не снес остановку общественного транспорта, где стояли люди – машину остановило дерево.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На перекрестке Ивана Выговского и Виктора Некрасова (бывшее Северо-Сырецкое) ДТП, в результате которого водитель Toyota, после столкновения со Skoda, чуть не снес остановку с людьми, ожидающими общественного транспорта. Остановило дерево", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия аварии, в частности то, что дерево не приняло на себя основной удар и предотвратило жертв среди людей.

Напомним, в селе Пуховка Киевской области автомобиль Toyota сбил двигавшуюся по обочине женщину в попутном направлении. Как оказалось водитель машины находилась за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Шамраевка Киевской области легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась на бок. В результате ДТП пострадала женщина, которую зажало конструкциями изуродованного авто.

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