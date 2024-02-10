На Киевщине легковушка съехала в кювет и перевернулась: пострадавшую из машины доставали спасатели. Фото

Вблизи села Шамраевка Киевской области легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась на бок. В результате ДТП пострадала женщина, которую зажало конструкциями изуродованного авто.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 10 февраля в 8:11 в ниши поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Сквира – Белая Церковь вблизи села Шамраевка.

"По прибытию было установлено, что легковой автомобиль Renault находится в кювете. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая из машины получила травмы разной степени тяжести и самостоятельно не могла оставить транспортное средство", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкции авто и получили пострадавшую, которую передали работникам медицинской помощи.

Напомним, в Киевской области в понедельник, 5 февраля, на трассе Киев – Чернигов произошла авария с участием трех легковушек, тягача и грузовика. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузового авто задремал за рулем.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Пуховка Киевской области автомобиль Toyota сбил двигавшуюся по обочине женщину в попутном направлении. Как оказалось водитель машины находилась за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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