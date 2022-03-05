Оккупанты нанесли ракетный удар по Белой Церкви на Киевщине: есть пострадавшие. Фото и видео

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Российские оккупанты в субботу, 5 марта, нанесли ракетный удар по Белой Церкви Киевской области. По предварительным данным есть потерпевшие.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Страна агрессор продолжает обстреливать дома мирных жителей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ракетный удар по Белой Церкви. Повреждены почти 20 жилых домов. Есть потерпевшие. Полиция и работники ГСЧС на месте происшествия помогают гражданам преодолеть последствия взрыва. Информация уточняется", – рассказали в полиции.

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Как сообщил глава ОГА Киевщины Алексей Кулеба, по предварительным данным, в результате ракетного удара ранения получили два человека.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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