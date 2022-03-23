Оккупанты из "Градов" обстреляли два района Киева. Фото

Российские оккупанты в среду, 23 марта, обстреляли Шевченковский и Святошинский районы Киева. В результате атаки врага были повреждены здания.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. По предварительной информации, пострадали четверо киевлян.

"Удар был нанесен по торговому центру, домам частного сектора и многоэтажкам. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома. Кроме того, утром обстреляли Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений уточняется", – сообщили в КГГА.

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В своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал, что якобы удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня "Град".

"Оккупанты ударили по Киеву из "Градов". Есть пострадавшие", – написал Гончаренко.

Напомним, в результате вражеского обстрела в Подольском районе Киева в воскресенье, 20 марта, погибли восемь человек. Оккупанты применяют запрещенные международным правом средства ведения войны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с начала войны российские оккупанты повредили более 70 жилых домов. Их ремонтом, где это возможно, занимаются коммунальные службы, которые для этого получают все необходимые материал.

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