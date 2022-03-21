В КГГА рассказали, сколько жилых домов Киева было повреждено обстрелами оккупантов

В Киеве с начала войны российские оккупанты повредили более 70 жилых домов. Их ремонтом занимаются коммунальные службы, которые для этого получают все необходимые материал.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Враг продолжает уничтожать инфраструктуру столицы.

"В Киеве более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов. У зданий разные степени повреждений. Там, где разрушения критические, жителей отселили, где незначительные – коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления. В частности, пленку для ремонта окон, крепеж, материалы для ремонта кровли и так далее", – рассказали в КГГА.

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В пресс-службе уточнили, что большие обломки вывозятся специальной техников. В свою очередь коммунальные службы восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома, которые пригодны для проживания.

"Работники жилищно-коммунальной сферы, кроме тех, кто отправился в ряды ВСУ и территориальной обороны, работают несмотря на увеличение объема работ и трудности", – резюмировали в КГГА

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате вражеского обстрела в Подольском районе Киева в воскресенье, 20 марта, погибли восемь человек. Оккупанты применяют запрещенные международным правом средства ведения войны.

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