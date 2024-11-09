Огонь охватил квартиры на нескольких этажах: в Киеве произошел пожар в многоэтажке. Фото и видео

В Киеве в субботу, 9 ноября, произошел пожар в доме на Русановском бульваре. В результате чрезвычайного происшествия огнем были охвачены квартиры на нескольких этажах.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Русановский бульвар. Пожарные уже на месте. Огонь охватил несколько квартир", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцмередах фото и видео можно увидеть последствия пожара – кроме того, что огнем были охвачены квартиры на третьем и четвертом этажах, также были повреждены балконы, расположенные выше места возгорания. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в помещении больницы. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 37 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, недалеко от станции метро "Нивки" произошел пожар в здании ресторана. Возгорание возникло на втором этаже.

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