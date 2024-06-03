Очередной конфликт из-за мобилизации: в Киеве женщины "отбили" мужчину у военных и полиции. Видео

В сети распространяется видео, где произошел конфликт между военными и женщинами во время мобилизации мужчины в Киеве. На нем можно увидеть, что один из военнослужащих во время ссоры головой якобы ударил продавщицу, а другой с криком требовал от снимавшей прохожей отдать телефон.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Официальной реакции от правоохранителей и ТЦК СП пока нет.

"В сети распространяются кадры, как женщины в Киеве налетели на работников ТЦК, чтобы вытащить мужчину из машини. Сам мужчина в это время скрылся, а одна из ушедших его продавцов "отбивать" получила от работника ТЦК удар головой", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как правоохранители и военные пытаются усадить в машину полиции мужчину. В какой-то момент на помощь гражданину приходят женщины, в частности продавщицы местных магазинов, которые помогают киевлянину сбежать.

После этого между одной из женщин и военным продолжаются ссоры, во время которой последний, якобы, бьет работницу магазина головой в лицо. В этот момент другой военнослужащий с криком начинает преследовать снимавшую конфликт девушку с требованием отдать телефон, однако она успевает убежать. Пока официальной реакции на событие со стороны правоохранительных органов и ТЦК СП, не имеет.

На видео присутствует нецензурная лексика. 18+

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 1 июня, в Черновцах возник конфликт между военнообязанным и представителем ТЦК. Во время столкновения мужчина ударил служащего, на что получил ответный удар.

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