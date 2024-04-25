О подтоплении напоминает только болото: в Киеве начал спадать уровень воды в Днепре. Фото

В Киеве в четверг, 25 апреля, после нескольких дней половодья, начал спадать уровень воды в Днепре. На месте для прогулок, где накануне была затоплена территория, коммунальщики убирают остатки ила и мусора.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В столице еще действует и уровень опасности, желтый.

Так, на набережной недалеко от станции метро "Левобережная" в четверг, 25 апреля, уже отступила большая вода. О подтоплении напоминает ил и мусор, который еще не успели убрать коммунальщики.

Кроме того, снижение уровня Днепра зафиксировано и в Гидропарке, где накануне были затоплены пляжи.

Добавим, по информации Укргидрметцентра, в Киеве и нескольких районах Киевской области будет отмечаться дальнейшее поднятие уровня в реке Днепр до 25 апреля. Поэтому не исключена возможность начального затопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 24 апреля, из-за повышения уровня Днепра подтопило сразу несколько известных локаций для отдыха. В частности, речь идет о парке Муромец и Гидропарке.

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