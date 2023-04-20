В КГГА назвали причины наводнения в Киеве: дело в поврежденной обстрелом Каховской ГЭС

Высокий уровень воды в Киеве могло спровоцировать в том числе то, что временно оккупированная Каховская ГЭС (Херсонская область) повреждена российскими захватчиками. Это нарушило весь цикл технологических работ украинских гидроэлектростанций на Днепре.

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Соответствующее заявление сделал начальник Управления по гражданской защите КГГА Роман Ткачук, комментируя подтопление столицы Украины. Его слова передает ТСН.

Как объяснил он, с помощью сети гидроэлектростанций – Киевской, Каневской, Каховской ГЭС – украинские специалисты "в искусственном режиме" могли держать уровень Днепра.

"Но на сегодняшний день, в связи с агрессией РФ, мы имеем повреждения на Каховской ГЭС, которая работает не в полном технологическом режиме. Поэтому нарушается весь цикл технологических работ самих ГЭС", – сказал Ткачук.

Он добавил, что украинские гидроэлектростанции были вынуждены держать высокий уровень воды на случай блэкаута, чтобы поддержать необходимый уровень производства электричества.

"Это те факторы, которые вместе с весенним половодьем, обильными дождями, нарушением технологической работы ГЭС привели к наводнению на уровне метр и выше, чем всегда", – подытожил Ткачук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Весенние паводки подтопили в Украине по меньшей мере 916 домохозяйств и 225 домов, в том числе 187 дачных. Наблюдается сезонное повышение уровня воды в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг.

– Как выглядят районы Киева, которые превратились в "Венецию", можно посмотреть в материале по ссылке.

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