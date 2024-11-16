'Начало все стекло лететь, дверь вырвало': киевлянка рассказала о первых минутах после попадания обломков дрона в дом на Оболони

В ночь на 16 ноября обломки сбитого дрона-камикадзе, который Россия атаковала Киев, попали в многоэтажное здание. Перед взрывом, который повредил балкон общего пользования и выбил дверь с окнами в коридорах, слышны были громкие звуки пролетов БПЛА.

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Об этом рассказала местная жительница Раиса, сообщает Телеканал Киев. К счастью, никто не погиб.

"Меня спасла труба (мусоропровода, расположенная вблизи стены квартиры. – Ред.). Первый звук был сильный, второй тоже. Я уже собиралась в коридор, но не успела. Начало все стекло лететь, дверь вырвало", – рассказала Раиса.

По ее словам, кроме дыры в балконной перегородке, также взрывной волной повредило дверь, ведущую в лифтовую комнату.

"Я выбежала в общий коридор, но там был черный дым – ничего не видно. Я вернулась домой и позвонила соседке. Говорю – Лиля, мы горим", – добавила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 16 ноября, россияне атаковали Киев и область "Шахедами". По враждебным целям работали силы ПВО, раздалось несколько взрывов. В Оболонском районе столицы из-за падения сбитых БПЛА произошло повреждение балконов и окон в многоэтажке.

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