На Закарпатье спасли заблудившегося в горах киевлянина: на костылях покорял Карпаты. Фото

В Хустском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь 42-летнему киевлянину. Житель столицы почти неделю путешествовал по Карпатам и заблудился.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатья. Как оказалось мужчина пошел в горы на костылях.

По словам спасателей, в среду, 10 мая, в 07:35 к ним поступило сообщение, что во время прохождения по туристическому маршруту в лесном массиве возле села Запеределье Хустского района, потерял ориентир и нуждается в помощи 42-летний киевлянин.

К счастью, с туристом была связь и спасатели быстро установили местонахождение заблудшего. воздух опустился до 3°С градусов мороза, поэтому едва дождавшись утра, мужчина обратился за помощью к спасателям", – рассказали в пресс-службе.

Когда бойцы ГСЧС нашли мужчину, тот был крайне истощен и обезвожен. Они напоили его горячим чаем и накормили бутербродами. Далее завернули в термоодеяло и на носилках доставили сначала в свое транспортное средство, а оттуда в пгт Межгорье (Хустский район).

Как сообщал OBOZREVATEL, в высокогорье Украинских Карпат 8 мая выпал снег. В последний месяц весны насыпало 5 сантиметров осадков. Также в горах фиксировали мороз.

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