На выезде из Киева произошло смертельное ДТП: образовалась пробка на 7 км. Фото и видео

Ужасное смертельное ДТП произошло в Киеве на Житомирской трассе. На Берестейском шоссе на развороте мотоцикл BMW влетел в голубой автобус Mercedes.

Об этом сообщили очевидцы ДТП. По предварительной информации, мотоциклист погиб на месте. Из-за аварии на шоссе образовалась пробка длиною в семь километров.

В патрульной полиции Киевщины лаконично предупредили, что в связи с ДТП на Берестейском шоссе "движение транспорта затруднено в направлении выезда из Киева", и предложили учесть эту информацию при планировании маршрутов.

Пока никакой официальной информации относительно этого ДТП и его последствий нет. В некоторых пабликах есть видео с места аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева пьяный водитель скутера Yamaha Jog выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате ДТП 24-летний пассажир скутера, не имевший защитного шлема, получил тяжелую черепно-мозговую травму, теперь за его жизнь борются врачи.

Также сообщаем, что в Киеве будут судить водителя Audi TT, который летом 2023 устроил смертельное ДТП на Броварском проспекте. Злоумышленник на скорости въехал в колонку на автозаправочной станции, в результате чего произошел масштабный пожар.

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