На выезде из Киева произошло масштабное ДТП: движение на Житомир фактически перекрыто. Фото и видео

На Житомирской трассе на выезде из Киева 16 сентября произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. Предварительно известно об одном пострадавшем, фактически перекрыто движение в направлении Житомира.

Авария произошла в районе санатория "Победа", на место прибыли полиция и скорая помощь. Как сообщили OBOZREVATEL в полиции Киева, по предварительной информации, двигавшийся по обочине водитель Volkswagen задел другие автомобили, которые ехали в попутном направлении (фото и видео можно посмотреть внизу новости).

Всего в ДТП оказались задействованы пять машин.

Предварительно пострадал один человек – водитель Volkswagen. Его госпитализировали, другим оказана медицинская помощь на месте.

Видео дня

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают правоохранители, рассказали в полиции Киева.

Отметим, по данным Патрульной полиции, за первые полгода на Киевщине было зафиксировано 957 ДТП с пострадавшими, в которых 1 212 человек пострадали, а 110 погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу 15 сентября в Киеве Chevrolet Aveo протаранил Lexus, а затем и троллейбус. Водителя "Шевролета" госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!