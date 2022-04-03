На выезде из Ирпеня досматривают абсолютно все машины, – Маркушин

Выезд из Ирпеня Киевской области полностью контролируется. Правоохранители проверяют все автомобили без исключения для того, чтобы избежать мародерства.

Об этом заявил мэр города Александр Маркушин. В населенном пункте будет максимально усилено патрулирование улиц (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы с полицией вместе – сейчас будет максимально усилено патрулирование. Город закрыт на выезд – досматриваются все машины без исключения. Полицейская, мэра города, авто теробороны, спасатели – досматривается весь транспорт", – заявил Маркушин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 апреля вся территория Киевской области была освобождена от российских оккупантов. В частности, Вооруженные Силы Украины выбили захватчиков из Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

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