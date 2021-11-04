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На территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Фото, видео и все подробности
На территории Киево-Печерской лавры в столице возник крупный пожар. Спасатели приступили к ликвидации огня и вскоре ликвидировали возгорание.
Об этом сообщается в Telegram ГСЧС Украины. Загорелась мастерская по росписи икон, которая находится в двухэтажном корпусе №68 площадью 800 кв. м, с распространением на крышу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По информации источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, один потерпевший передан бригаде скорой помощи.
Источник возгорания – на втором этаже, там находится множество досок и красок. Корпус используется как учебный.
К тушению были привлечены 55 человек и 13 единиц техники. На данный момент пожар уже ликвидирован.
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