В Киеве произошел пожар в ресторане, столб дыма было видно издалека. Фото и видео

В ресторане Mamamia на проспекте Победы в Киеве произошел мощный пожар. Возгорание произошло ночью в четверг, 4 ноября.

Столб дыма и огонь было видно издалека, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный". Соответствующие фото и видео опубликовали очевидцы пожара в социальной сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

О пострадавших и погибших ничего не известно. Причина возгорания также пока не установлена. На месте ЧП работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Видео дня

"Прямо сейчас на проспекте Победы горит ресторан Mamamia. На месте работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", – говорится под снимками.

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