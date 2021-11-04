В Киеве произошел пожар в ресторане, столб дыма было видно издалека. Фото и видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Кияни
1 минута
3,1 т.
Пожар в ресторане в Киеве

В ресторане Mamamia на проспекте Победы в Киеве произошел мощный пожар. Возгорание произошло ночью в четверг, 4 ноября.

Столб дыма и огонь было видно издалека, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный". Соответствующие фото и видео опубликовали очевидцы пожара в социальной сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

О пострадавших и погибших ничего не известно. Причина возгорания также пока не установлена. На месте ЧП работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве загорелся ресторан.
Видео дня

"Прямо сейчас на проспекте Победы горит ресторан Mamamia. На месте работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", – говорится под снимками.

Произошел пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре произошел пожар в 16-ти этажном жилом доме. Огонь унес жизни двух человек.

УкраинаКиевпожар