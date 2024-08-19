На Прикарпатье спасатели всю ночь искали в горах грибника из Киева. Подробности и фото

В Ивано-Франковской области спасатели в течение ночи искали в горах пенсионера из Киева, который пошел в лес за грибами вблизи села Микуличин. Чтобы найти мужчину, привлекали собак, а обследование территории осуществлялось с помощью БПЛА.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Прикарпатья. Сейчас жителю столицы ничего не угрожает.

По словам спасателей, 18 августа к ним поступило сообщение о том, что житель города Киева отправился в лес за грибами вблизи села Микуличин Надворнянской ТО и не вернулся в определенное место. Связь с ним отсутствовала, а местонахождение было неизвестно.

"К проведению поисково-спасательных работ были привлечены горные спасатели, которые в течение ночи обследовали 12 га леса, и утром мужчина 1948 года рождения был найден. Также к поискам было привлечено кинологическое отделение ГСЧС с 3 собаками, обследование территории осуществлялось с помощью БПЛА", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, спасатели призвали украинцев ответственно относиться к походам в лес, обязательно подбирая яркую одежду. Важно позаботиться о полном заряде мобильного телефона, также перед тем, как отправиться на природу, нужно изучить карту местности и загрузить мобильное приложение "Спасение в горах" (перейдите по ссылке, чтобы установить на телефон с операционной системой Android).

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