В Ивано-Франковской области спасатели пришли на помощь туристке с Киевщины. Спускаясь с горы Хомяк 63-летняя женщина травмировала ногу и не могла дальше продолжать движение по маршруту.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья. Пока ей ничего не угрожает.

По словам спасателей, 15 июня в 16:00 к ним сообщение о том, что во время спуска с горы Хомяк, травмировалась туристка из Киевской области и нуждается в помощи.

"Спасатели поисково-спасательного отделения города Яремче, в составе 5 человек личного состава, прибыли к пострадавшей туристке, 1960 года рождения. Они оказали ей домедицинскую помощь, провели мероприятия по фиксации травмированной нижней конечности", – рассказали в ГСЧС.

В дальнейшем спасатели транспортировали пострадавшую к подножию горы, где передали работникам экстренной медицинской помощи.

Напомним, в Хустском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь 42-летнему киевлянину. Житель столицы на костылях почти неделю путешествовал по Карпатам и заблудился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховинском районе Ивано-Франковской области спасатели помогли жители Киева. Туристка заблудилась во время спуска с горы Кострич близ села Быстрец.

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