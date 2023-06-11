В Карпатах горные спасатели нашли заблудившуюся в горах киевлянку. Фото

В Верховинском районе Ивано-Франковской области спасатели помогли жительнице Киева. Туристка заблудилась во время спуска с горы Кострич близ села Быстрец.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Прикарпатья. Сейчас женщина находится в безопасном месте и ей ничего не угрожает.

По словам спасателей, 10 июня в 10:45 к ним поступило сообщение от киевлянки о том, что при спуске с горы Кострич у села Быстрец она сошла с маршрута в лес и заблудилась. Связь с заблудившейся поддерживалась.

"К проведению аварийно-спасательных работ были привлечены Верховинские спасатели, которые в 13:40 нашли женщину, и сопровождали ее к машине", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в 14:05 к дежурному спасателю поста Заросляк поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Говерла травмировала нижнюю конечность женщина, жительница Харькова и нуждающаяся в помощи.

"В 16:00 спасатели прибыли к туристке, оказали доврачебную помощь и провели мероприятия по перенесению пострадавшей к подножию горы", – резюмировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хустском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь 42-летнему киевлянину. Житель столицы на костылях почти неделю путешествовал по Карпатам и заблудился.

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