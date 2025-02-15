В центре столицы избил и ограбил прохожего: в Киеве будут судить злоумышленника. Фото и подробности

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник на Печерске избил прохожего, забрал его сумку с вещами и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"В прошлом месяце в Печерское управление полиции обратился 45-летний потерпевший с заявлением об ограблении. Поздним вечером на улице в центре города незнакомец подошел к прохожему и внезапно ударил его по голове. От удара мужчина потерял равновесие и упал, а нарушитель выхватил из его рук сумку, в которой находился мобильный телефон, наушники, ключи от авто и документы", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 25-летний местный житель – по месту его жительства полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.

Следствие по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, избил и ограбил 69-летнюю женщину. Злоумышленник напал на пенсионерку, когда она во время воздушной тревоги укрылась в подземном переходе, взяв с собой все свои сбережения и ценные вещи.

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