На Київщині в течение января произошло 132 ДТП: в полиции назвали главные причины аварий и количество жертв

В Киевской области за январь было зафиксировано 132 ДТП с пострадавшими, в которых получили повреждения 149 человек. К сожалению, еще 13 человек в результате аварий погибли.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Граждан призвали соблюдать правила дорожного движения.

"Статистика аварийности на территории Киевской области. В течение первого месяца 2023 года в Киевской области было зафиксировано 132 ДТП с пострадавшими, в которых 149 человек получили повреждения, а 13 – погибли", – сообщили в пресс-службе.

В патрульной полиции уточнили, что основными причинами случившихся в течение января происшествий являются:

нарушение правил маневрирования (около 298 ДТП);

несоблюдение дистанции (около 162 ДТП);

превышение безопасной скорости движения (около 176 ДТП);

нарушение правил проезда перекрестков (около 35 ДТП);

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (около 34 ДТП).

Напомним, Шевченковском районе Киева трамвай сбил находившуюся на пути женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Запрудье Киевской области пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне машины на момент аварий находились двое детей, один из них – госпитализирован в больницу.

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