На Киевщине восьмиклассник распилил в помещении лицея перечный баллончик. Фото

В городе Сквира Киевской области в четверг, 2 февраля, восьмиклассник распилил в помещении лицея перечный баллончик. В результате происшествия из учебного заведения эвакуировали 240 человек.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Как рассказали правоохранители, 2 февраля, около 12:00, к ним обратилась директор одного из учебных заведений города Сквира и рассказала, что восьмиклассник распилил в лицее газ.

"Ювенальные полицейские выяснили, что 13-летний парень во время перерыва распил опасную жидкость в коридоре возле своего класса. Полиции малолетний объяснил, что сделал это случайно. Из лицея эвакуировали 240 участников образовательного процесса. К счастью, пострадавших нет", – уточнили в полиции.

Напомним, в Киеве на станции метро "Льва Толстого" мужчина по неизвестной причине брызнул в лицо женщине из газового баллончика. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на станции метро "Театральная" неизвестный распылил газ из баллончика. Поэтому у некоторых пассажиров были проблемы с дыханием.

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