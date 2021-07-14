На Киевщине в результате пожара заживо сгорели двое мужчин

В Яготине Киевской области в результате пожара в пятиэтажном доме погибли двое мужчин. Еще одну пострадавшую госпитализировали.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Предварительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

"В результате происшествия погибли двое мужчин, 1959 и 1966 годов рождения. Пострадавшую женщину, 1960 года рождения с травмами доставили в больницу. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются", – уточнили в полиции.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области, возгорание возникло в квартире на третьем этаже дома на улице Независимости, 50.

"В квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4 и 5 этажей.", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели добавили, что в 19:27 пожар был локализован, в 20:27 – ликвидирован на площади 60 метров квадратных.

Напомним, 12 июля в одном из вагонов поезда "Одесса-Ковель" произошло возгорание. ЧП случилось, когда состав двигался в северной части Одесской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в медицинском центре.