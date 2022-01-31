На Киевщине в ДТП погибла беременная: выяснились детали трагедии. Фото

Марина Лисничук
Происшествия
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На Киевщине в ДТП погибла беременная: выяснились детали трагедии. Фото

Возле поселка Гребенки на Киевщине утром 30 января столкнулись легковушки "ВАЗ 2121" и Mazda. В результате аварии погибла 29-летняя беременная киевлянка.

Трагедия произошла около 06:00 воскресенья. Об этом сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что автомобилем "ВАЗ 2121" управлял 28-летний житель столицы. Его беременная супруга сидела рядом на пассажирском месте. За рулем другого авто была 31-летняя киевлянка, работница банка.

На дороге столкнулись "ВАЗ 2121" и Mazda
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Очевидно, столкновение было лобовым – от него у обоих транспортных средств повреждены передние части. В ВАЗ удар пришелся именно на пассажирскую сторону – беременная киевлянка скончалась на месте аварии еще до приезда медиков. Из поврежденного салона спасатели доставали женщину с помощью спецоборудования.

Авария произошла возле пгт Гребенки

На месте аварии работали патрульные полицейские из Белой Церкви, сотрудники следственного управления ГУ Нацполиции Киевской области, а также ГСЧС и скорой.

Беременная пассажирка "ВАЗ 2121" скончалась в аварии

По результатам медицинского освидетельствования, алкоголя в организме обоих водителей не обнаружили. Женщина, управлявшая Mazda, из-за ДТП находилась в шоковом состоянии.

Водитель Mazda из-за ДТП была в шоковом состоянии

Правовую квалификацию ДТП возле поселка Гребенки должны предоставить правоохранители, после установления его обстоятельств и причин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 января в Днепровском районе Киева в ДТП попали Volkswagen и Dodge. В результате столкновения пострадали три человека.

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