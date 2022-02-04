На Киевщине столкнулись две легковушки: момент ДТП попал на видео

Вблизи села Небелица Киевской области в пятницу, 4 февраля, произошла авария с участием автомобилей Chevrolet и Mitsubishi. В результате ДТП была травмирована женщина.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Автопроисшествие случилось на 67 километре автодороги Киев – Чоп (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что около 9:00 столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Mitsubishi. В результате ДТП травму получила пассажирка одной из машин. Ее доставили в больницу", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе патрульной полиции Киевской области уточнили, что из-за ДТП возможно усложнение движения в направлении города Житомир.

"Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты, учитывая указанную информацию", – добавили в полиции.

Напомним, вблизи Гостомеля Киевской области в четверг, 3 февраля, произошла авария с участием грузовика и маршрутки. По предварительной информации пострадало два человека.

В столице на улице Николая Гринченко в ночь с 3 на 4 февраля автомобиль Opel сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил травму и был госпитализирован.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева в пятницу, 4 февраля, произошла авария с участием военного грузовика, микроавтобуса и автомобиля Toyota.