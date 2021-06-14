На Киевщине скорая застряла по дороге к пациенту, пришлось вызывать спасателей. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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Транспорт медиков вытащили с помощью спецтехники и лебедки

В поселке Володарка Киевской области 13 июня автомобиль скорой помощи застрял на обочине дороге, когда ехал к пациенту. На помощь врачам вызвали спасателей.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины, событие произошло вечером, на улице Заречной.

ЧП произошло в поселке Володарка на Киевщине.

"На месте происшествия спасатели установили, что автомобиль экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов, застрял на обочине дороги и не может двигаться дальше. С помощью лебедки пожарного автомобиля спасатели вытащили транспорт медиков из ловушки", – рассказали в пресс-службе.

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После этого автотранспорт врачей смог поехать дальше. Стоит отметить, что, судя по фотографиям, которые разместили в сети спасатели, скорая застряла на грунтовой дороге.

Транспорт медиков вытащили с помощью спецтехники и лебедки.
Врачи ехали на вызов к пациенту.

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