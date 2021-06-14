На Киевщине скорая застряла по дороге к пациенту, пришлось вызывать спасателей. Фото

В поселке Володарка Киевской области 13 июня автомобиль скорой помощи застрял на обочине дороге, когда ехал к пациенту. На помощь врачам вызвали спасателей.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины, событие произошло вечером, на улице Заречной.

"На месте происшествия спасатели установили, что автомобиль экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов, застрял на обочине дороги и не может двигаться дальше. С помощью лебедки пожарного автомобиля спасатели вытащили транспорт медиков из ловушки", – рассказали в пресс-службе.

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После этого автотранспорт врачей смог поехать дальше. Стоит отметить, что, судя по фотографиям, которые разместили в сети спасатели, скорая застряла на грунтовой дороге.

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