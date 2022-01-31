На Киевщине пассажиры толкали автобус, который застрял в сугробе. Видео

Недалеко от Березани Киевской области рейсовый автобус застрял на дороге из-за неубранного снега. Чтобы поехать дальше пассажирам пришлось толкать транспорт.

Об этом сообщил Telegram Вартові Еспресо. Из снеговой ловушки автотранспорт освобождали не только мужчины, но и женщины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Березанщине в снегу застрял рейсовый автобус. Помощь не было откуда ждать, поэтому пассажиры вышли из автобуса и начали его толкать. Его вытаскивали из сугроба почти все женщины. Совместными усилиями транспорт освободили из снежной ловушки", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что дорога, на которой застрял автобус, не убрана от снега.

Отметим, в Киевской области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 31 января, ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха в среднем -1… +1.

Напомним, в Украине вторые сутки наблюдается непогода: метели, сильный ветер и гололедица. В результате усложнения погодных условий обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях.

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