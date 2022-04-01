На Киевщине оккупанты заминировали кондитерскую фабрику, а ее продукцию отравили

В Бучанском районе российские оккупанты заминировали территорию кондитерской фабрики "Делиция". Кроме того. враг отравил продукцию предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. Жителей города призвали быть осторожными.

"Уважаемая община Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", так как рашисты заминировали ее территорию, а печенье отравили. Помним про опасность", – подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, несмотря на планы взять под контроль Киевскую область и дороги на западном направлении, российские оккупанты переоценили свои возможности. ВСУ отбрасывают подразделения врага и освобождают украинскую землю от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

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