На Киевщине оккупанты обстреляли жилые дома: погибли пять человек

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В селе Мархаловка Киевской области российские оккупанты обстреляли частные дома. В результате атаки погибли пять человек.

Об этом сообщили в социальных сетях. Все погибшие были родственниками.

"После сокрушительного удара оккупантов по селу Мархаловка на Киевщине мужчина потерял жену, дочь, двух зятев и тещу. В разрушенном доме выжил только кот", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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