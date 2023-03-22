На Киевщине ночью искали двух ушедших из дома 7-летних близнецов. Фото

В Киевской области правоохранители ночью искали двух 7-летних близнецов. Дети вечером ушли из дома в Броварах, а родители не знали, куда.

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Об этом рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Facebook. Сейчас малышам ничего не угрожает.

"Сегодня ночью маленькие "путешественники" не дали отдохнуть никому из личного состава Броварского управления. Почти в полночь обеспокоенный отец сообщил нам о том, что двое 7-летних близнецов ушли из дома", – рассказал Небытов.

По словам генерала полиции, к поискам детей были привлечены все подразделения полиции Киевщины, криминальная полиция, ювеналы, спецназовцы, а также представители общественности. Около 3:00 одного из братьев заметил на улице гражданин и сообщил на линию 102. Спустя некоторое время неподалеку нашли и второго.

"Сейчас с детьми все хорошо. А вот родителям нужно больше заниматься воспитанием подрастающего поколения! Ведь от ваших ответственных действий сегодня зависит, каким у нас всех будет завтра", – подчеркнул Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в субботу, 28 января, малолетний мальчик во время игры застрял обеими ножками в конструкции табуретки. Чтобы помочь ребенку, вызвали спасателей.

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