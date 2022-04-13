На Киевщине нацгвардейцы обнаружили склад оккупантов: захвачено 100 ящиков со снарядами. Фото

В селе Королевцы Киевской области бойцы Национальной гвардии Украины обнаружили большой схрон боеприпасов российских оккупантов. Военным досталось 100 ящиков со снарядами калибра 125 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе НГУ. Убегая, войска страны-агрессора забыли о боеприпасах.

"Во время несения службы в селе Королевцы, Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. На месте было обнаружено около 100 ящиков со снарядами калибром 125 мм", – рассказали в Национальной гваридии.

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Напомним, специалисты завершили первый этап разминирования Ирпеня Киевской области. Всего было обнаружено более 3 тысяч взрывоопасных предметов. Среди находок авиабомбы, мины и остатки российской ракеты "Искандер".

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям Киевской области не рекомендуют возвращаться в свои дома до мая. Речь идет, прежде всего, об освобожденных населенных пунктах, где до сих пор сохраняется высокая возможность встретить взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами