Когда жители Киевщины смогут безопасно вернуться домой: названа дата

Жителям Киевской области не рекомендуют возвращаться в свои дома до мая. Речь идет, прежде всего, об освобожденных населенных пунктах, где до сих пор сохраняется высокая возможность встретить взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации (КОВА) Александр Павлюк, передает НВ. По его словам, специалисты продолжают работать над разминированием региона.

"Пока у нас есть две очереди работ. Основная очередь – конец апреля. Тогда мы более или менее планируем обеспечить возможность проживания людей… И вторая дата – это конец мая. Вот на эти две даты ориентироваться можно", – уточнил Павлюк.

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Глава КОВА добавил, что наиболее реальное время, в которое люди могут вернуться домой – конец мая. Несмотря на работы по разминированию именно тогда, по его словам, область сможет вернуться к жизни.

Напомним, специалисты завершили первый этап разминирования Ирпеня Киевской области. Всего было обнаружено более 3 тысяч взрывоопасных предметов. Среди находок авиабомбы, мины и остатки российской ракеты "Искандер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской враг минировал местность таким образом, чтобы гибли мирные жители, в частности оставлял гранаты под обычными стульями.