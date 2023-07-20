На Киевщине нашли пенсионера, которого искали пять суток: сидел в поле и не ориентировался на местности. Фото

В Киевской области правоохранители обнаружили пенсионера из Рогозова, поиски которого длились пять суток. Его обнаружили посреди поля, где он сидел и не сориентировался на местности.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Пока мужчине ничего не угрожает.

"Полицейские установили, что 61-летний местный житель ушел из дома в поселке из Рогозов 13 июля и не вернулся. Поисковые мероприятия продолжались более пяти суток. Оперативникам совместно с кинологом удалось разыскать мужчину – он находился в поле и не ориентировался на местности", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители предоставили мужчине первую помощь и вызвали медиков. В дальнейшем гражданина привезли домой и передали родным.

Напомним, во временно оккупированных Олешках Херсонской области удалось спасти мать с детьми, которые после затопления населённого пункта сидели на чердаке дома и не могли эвакуироваться. Операцию 7 июня помогли провести украинские военные и полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пгт Глеваха Киевской области в понедельник, 17 июля, произошел пожар в четырехэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 11-летнюю девочку, которая находилась на балконе из-за сильного задымления в комнате.

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