На Киевщине нашли авто, в котором мог находится без вести пропавший волонтер из Чехии

Вблизи Макарова Киевской области обнаружили автомобиль, в котором мог находится пропавший без вести гражданин Чехии. Внутри транспорта остался техпаспорт и нашли следы крови.

Об этом сообщило Radio Prague International со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии. Гибель иностранца не подтверждена.

"Мы можем подтвердить, что чешский гражданин пропал в Украине без вести. Однако информацию о его смерти мы пока подтвердить не можем. Мы на связи с его семьей и предоставляем им стандартные консульские услуги", – сообщила ČTK пресс-секретарь МИД Ленка До.

Автомобиль, на котором якобы ехал иностранец, был обнаружен вблизи Макарова на Киевщине. У него были простреляны лобовое стекло, двери и подголовник водителя, на котором была обнаружена кровь.

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Мужчина, как профессиональный водитель, хотел помогать при эвакуации населения. Со 2 марта его мобильный телефон не отвечает.

"В самом автомобиле остался только техпаспорт, образок с Девой Марией и больше ничего. Полиция Макарова сообщила, что все 133 гражданские жертвы были опознаны, так что Томаша мы пока не нашли. Однако в соседнем Мотыжине, в городской администрации, нам сообщили, что мертвых гражданских до сих пор находят вокруг деревни. И в Макарове сотрудники полиции и теробороны ищут могилы, в которых россияне хоронили мирных жителей, которых они убивали, когда те проезжали мимо", – говорится в сообщении издания.

Напомним, на территории Киевской области продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых российскими оккупантами. Всего, по состоянию на 4 мая, на территории региона правоохранители осмотрели 1235 тел гражданских.

В селе Рудня-Тальская Киевской области 4 мая эксгумировали тела двух погибших мирных жителей. Оккупанты расстреляли украинцев, а потом переехали танком.

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители продолжают находить тела убитых российскими оккупантами мирных жителей. В частности, в Бучанском районе Киевской области в окопах войск страны агрессора нашли замученного украинца.