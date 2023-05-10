В Ровенской области на мине подорвался трактор: тракторист погиб. Фото

В среду, 10 мая, на севере Ровенской области в приграничной с Белоруссией полосе на мине подорвался трактор. Беда произошла из-за того, что тракторист проигнорировал табличку с предупреждением и заехал на заминированное поле. В результате необдуманных действий тракторист погиб, еще один мужчина травмирован.

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Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Коваль в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующие фото. Он отметил, что несчастное событие произошло в поле на территории Дубровицкой общины.

На месте работают все соответствующие службы. Глава ОВА в очередной раз призвал помнить о минной опасности и прислушаться к предупреждениям о заминированных территориях.

"Проигнорировав табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории, трактор заехал на поле. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Еще раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл", - подчеркнул Виталий Коваль.

Украинцы, к сожалению, довольно часто становятся жертвами российских мин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно на Харьковщине на мини взорвался трактор, два человека погибли.

А вблизи населённого пункта Станислав Херсонской области на российской мине взорвался 18-летний парень. В результате полученных травм он погиб на месте. В этот же день в лесу возле села Малая Александровка на взрывчатку наткнулся 35-летний мужчина. Потерпевшему оторвало левую голень.

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