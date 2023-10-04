На Киевщине легковушка протаранила электроопору и перевернулась на крышу: есть пострадавшая. Фото

В Тетиеве Киевской области во вторник, 3 октября, легковушка протаранила столб, а затем опрокинулась на крышу. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"Предварительно было установлено, что 3 октября в Тетиеве водитель автомобиля Volkswagen, житель Винницкой области, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате такого столкновения легковушка перевернулась на крышу. С вывихом плеча и травмой носа 30-летнего водителя госпитализировали в больницу", – сообщили в полиции.

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Напомним, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 2 октября, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП две машины, в том числе грузовик, перевернулись на бок.

Как сообщал OBOZREVATEL, между селами Гоголев и Красиловка легковушка на скорости съехала в кювет, где перевернулась. В результате ДТП пострадала пассажирка, а у водителя обнаружили 2,4 промилле алкоголя в крови.

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