На Киевщине хулиган изрезал шины у шести автомобилей. Фото и видео

В Белой Церкви Киевской области 13 января местный житель порезал шины и разбил боковые зеркала у шести автомобилей. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленник свои действия объяснить не смог (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, около 9:00 к ним поступило сообщение о том, что неизвестный повредил пять автомобилей.

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"Когда следователи работали на месте происшествия, в 11:00 в полицию поступило еще одно сообщение. Как оказалось, прохожие увидели мужчину, который порезал шину еще одного автомобиля, и ждали приезда правоохранителей", – рассказали в полиции.

Злоумышленника нашли и задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. По факту хулиганства с применение ножа открыто уголовное производство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Шевченковском районе Киева 27-летний мужчина поджог автомобиль Газель, который стоял рядом его домом. Злоумышленнику не понравилось, как была припаркована машина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе мужчина поджег автомобиль своей бывшей сожительницы. Таким образом он решил отомстить женщине за разрыв отношений.