На Киевщине грузовик на обочине протаранил два авто коммунальщиков и сбил насмерть мужчину. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области грузовик на высокой скорости протаранил прицеп коммунальных служб и два автомобиля дорожников, а затем сбил пешехода. К сожалению, последний скончался на месте ДТП от полученных травм.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло на днях в Бориспольском районе на трассе "Киев – Харьков". Предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении Харькова, столкнулся с прицепом, который стоял на правом обочине, а затем с двумя микроавтобусами Volkswagen.

Кроме того, грузовой автомобиль сбил 26-летнего мужчину, который, к сожалению, скончался на месте аварии от полученных травм. Стоит добавить, что на опубликованном полицией фото можно увидеть последствия аварии – тяжелая машина протаранила микроавтобусы дорожников.

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По факту ДТП со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а водителю грузовика сообщили о подозрении.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил трех человек, один из которых скончался в больнице. Как выяснилось, несовершеннолетний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю BMW, который в Дарницком районе в нетрезвом состоянии сбил двух велосипедистов. В результате ДТП 17-летний парень погиб, а его отец с травмами был госпитализирован.

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