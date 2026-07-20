В Киевской области пьяный подросток сбил троих человек на остановке. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил троих человек. Как выяснилось, несовершеннолетний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими произошло в селе Шкаровка Белоцерковского района. Предварительно полицейские установили, что 17-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел на остановку и сбил трех человек.

"В результате ДТП с телесными повреждениями в больницу доставлены 19-летний парень, 18-летняя девушка и 54-летний мужчина с многочисленными травмами", – уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

Несовершеннолетнего водителя задержали – у него было обнаружено 1,75 промилле алкоголя в крови. По факту ДТП с пострадавшими, совершенного в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водительница легкового автомобиля на скорости протаранила забор, в результате чего машина перевернулась. Как выяснилось, женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил травмы, а его несовершеннолетний пассажир погиб.

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