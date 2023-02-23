На Киевщине были слышны взрывы: в Киевской ОВА рассказали о работе ПВО

В Киевской области в четверг, 23 февраля, во время действия воздушной тревоги были слышны взрывы. По вражескому объекту работали подразделения ПВО.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до отбоя. Берегите себя и близких!", – говорится в сообщении.

В социальных сетях сообщали, что в небе над Киевщиной был замечен враждебный объект. Спустя 10 минут после сообщения от КОВА, воздушную тревогу отменили в столице Украины.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что зенитный ракетный комплекс IRIS-T показал поразительные результаты защиты неба над Киевщиной от российских ракетных атак. Это вооружение передала Украине Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук впервые показал немецкий зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. Именно он ограждает украинское небо от российских атак.

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