"Моя обязанность – пойти и помочь": в Киеве нашли мертвой британского медика-волонтера. Фото

В Киеве скончалась британский тактический медик, 25-летняя Кэтрин Мельничук, которая служила в Украине. Тело женщины нашли побратимы в постели в ее собственном доме.

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Об этом сообщили ее коллеги из сообщества "Проект Konstantin" в социальной сети Facebook. Сейчас создан фонд, чтобы собрать деньги для транспортировки тела волонтерки на родину.

"С глубоким сожалением сообщаем о смерти Кэтрин Мельничук. Все, что мы знаем, – это то, что она была обнаружена в своей постели (24 декабря 2023 года. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства смерти медика не считают подозрительными, впрочем, украинские власти обнародуют дополнительную информацию впоследствии. Сообщество объявило сбор средств для репатриации Мельничук в Великобританию.

Бывшая студентка факультета химии Бристольского университета провела последние 18 месяцев в Украине, здесь проходила службу.

Как отметило издание The Sun, в соцсетях Кэтрин рассказывала, что выросла на юго-востоке Лондона и ходила в школу вблизи Орпингтона. В видео, опубликованном в июле, Мельничук сказала журналисту, что шесть лет работала в неотложной медицине, прежде чем уйти волонтером в Украину. Она сказала, что приняла это решение после того, как "увидела, как уязвимых детей убивают в Харькове, Изюме и некоторых районах Киева".

"Если у меня есть две руки, две ноги и половина мозга, то моя обязанность – пойти и помочь. Я буду оставаться до тех пор, пока, возможно, здесь будет опасно или пока мне не придется вернуться к брату или матери. Я чувствую себя безопасно и компетентной в этой стране", – подчеркнула Мельничук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с поличным задержали серийного вора. Злоумышленник с помощью отмычки проник в квартиру, вынес оттуда все ценное, но далеко убежать не успел – его планам помешали правоохранители.

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