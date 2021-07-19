Молодые люди, разгромившие съемную квартиру в центре Киева, предстанут перед судом. Фото погрома

В Киеве пятеро парней арендовали квартиру в центре столицы и устроили там погром ради видео в TikTok. Все они предстанут перед судом за умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры на странице в Facebook. Отмечается, что досудебное расследование завершено и обвинительный актуже направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 11 апреля 2020 на бульваре Леси Украинки. Компания молодых людей арендовала квартиру, которая сдавалась посуточно, и устроили там пьяную вечеринку.

Видео дня

Поздно вечером, изрядно выпив спиртного, молодые люди начали крушить все, что было в квартире. Они сорвали обои, порезали кухонным ножом натяжной потолок, разбили всю бытовую технику, испортили мебель, побили всю посуду.

Все это они делали под музыку, которую включили на весь звук, и снимали погром квартиры на мобильный телефон. Отснятое видео они выложили в TikTok.

В общем злоумышленники нанесли убытки владелицы квартиры на сумму более 370 000 гривен.

Действия молодых квалифицированы по ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины (умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишением свободы до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве блогерша вместе с друзьями разгромила номер в гостинице. Кадры погрома она опубликовала на своей странице в Instagram. На видеороликах она ругалась и распивала спиртные напитки.