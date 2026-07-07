"Мечтала, смеялась, жила этой жизнью": Россия ударом по Киеву убила 27-летнюю переселенку из Новой Каховки. Фото

В результате российской комбинированной атаки на Киев 6 июля погибла 27-летняя Ирина Грабко. Она была вынуждена переехать в столицу из Новой Каховки после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила мать девушки Екатерина Грабко. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

"Мой любимый цветочек. Ты мечтала, смеялась, жила этой жизнью, как никто другой, ты любила жизнь. И в один миг они забрали тебя у меня... Как мне жить без тебя? Мой яркий лучик? Люблю тебя, твоя мама", – написала Екатерина.

Главные истории дня

Как сообщили на странице сообщества "Их убила Россия", Ирине Грабко было 27 лет. Родные и друзья вспоминают девушку как чрезвычайно доброго, искреннего и светлого человека. Она всегда поддерживала маму, была настоящей опорой для своих младших сестёр, умела согреть словом и подарить надежду даже в самые тяжёлые моменты.

По информации СМИ, Ирина была вынужденной переселенкой из оккупированной Новой Каховки. Она прошла через тяжелый путь выезда из родного города, ища покоя и безопасности в столице, но стала жертвой российского обстрела.

Что предшествовало

В ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, главной целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля погибла целая семья — отец, мать и их сын. Их тела обнаружили в подъезде разрушенного дома в Подольском районе.

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