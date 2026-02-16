Корректировал российские атаки по ТЭЦ Киева: суд вынес приговор предателю-агенту ФСБ. Подробности

Суд вынес приговор айтишнику, который по заказу ФСБ корректировал российские атаки по киевским ТЭЦ. Предатель сам вышел на вражескую спецслужбу и предложил свои услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленник проведет за решеткой до конца своих дней.

Что известно

"По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности пожизненный срок заключения получил вражеский корректировщик российских ударов по теплоэлектроцентралям Киевщины. Сотрудники СБУзадержали злоумышленника в июле 2025 года. Во время обысков у него изъят смартфон, на котором он обозначал для врага воздушные "коридоры" для обстрелов столичных энергообъектов "в обход" украинской ПВО", – рассказали в пресс-службе.

Служба безопасности установила, что наведением российских атак занимался завербованный ФСБ 32-летний ИТ-специалист из Киева. По материалам дела, он вышел на российскую спецслужбу через Telegram-каналы, где за деньги предложил свою помощь в войне против Украины.

После вербовки предатель объезжал столичный регион и обозначал на электронных картах геолокации функционирующих энергообъектов. Также он делал фотоснимки внешних фасадов потенциальных "целей" с привязкой к местности.

Кроме этого, во время вылазок агент отслеживал пункты базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ. "Дополнительную" информацию он включал в агентурный отчет для куратора от вражеской спецслужбы. После обстрелов предатель прибывал на места вражеских "прилетов", чтобы выяснить последствия российских атак и передать полученные данные для подготовки новых обстрелов.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности по горячим следам задержала российских агентов, которые в Киеве взорвали авто неподалеку от одного из зданий СБУ 11 февраля этого года. Одним из злоумышленников оказался военнослужащий ВСУ, который оставил место службы на Сумщине.

