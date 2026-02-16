Взорвали авто неподалеку от одного из зданий СБУ: задержали агентов РФ, совершивших теракт в центре Киева. Фото и видео

Служба безопасности "по горячим следам" задержала российских агентов, которые в Киеве взорвали авто неподалеку от одного из зданий СБУ 11 февраля этого года. Одним из злоумышленников оказался военнослужащий ВСУ, который оставил место службы на Сумщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины и в отделе коммуникации Нацполиции. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Теракт в Киеве

"Главное управление внутренней безопасности СБУ в течение суток задержало двух агентов РФ, которые совершили теракт на одной из центральных улиц Киева 11 февраля этого года. По материалам дела, злоумышленники сначала начинили взрывчаткой, а затем взорвали фургон, припаркованный рядом с одним из объектов СБУ", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, выполнением российского заказа занимался завербованный врагом 47-летний военнослужащий ВСУ, который самовольно оставил место службы на Сумщине. После побега из гарнизона дезертир "залег на дно" на западе Украины.

Впоследствии, по указанию куратора, он привлек к совершению преступления 29-летнего сообщника из Киева. Ему он представился сотрудником украинской спецслужбы и поручил сделать самодельное взрывное устройство (СВУ) с дистанционной активацией.

Также российские "заказчики" приобрели для совершения теракта, через подставных лиц, подержанный фургон и заказали его переоборудование якобы под реанимобиль для перевозки раненых воинов Сил обороны. Для этого продавцы авто установили в салоне машины кислородные и газовые баллоны, а также обустроили внутри вебкамеру с удаленным доступом, которой потом воспользовались российские спецслужбисты.

"На самом деле газобаллонное оборудование должно было сработать для усиления поражающего действия взрыва, а с помощью видеоустройства враг следил за парковкой фургона на месте запланированного теракта. После изготовления СВУ фигуранты заложили его внутри фургона и быстро покинули локацию. Далее рашисты дистанционно взорвали авто", – добавили в СБУ.

Во время обысков по местам временного проживания злоумышленников обнаружены комплектующие к самодельной бомбе, камеры видеонаблюдения и сим-карты, которые готовились для новых терактов. Злоумышленникам сообщили о подозрении – они находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции обезвредили агентурную сеть ФСБ, которая готовила новые теракты в Киеве и Житомире. Компоненты к взрывчатке злоумышленницы закупали в местных магазинах и на рынке.

