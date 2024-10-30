Кличко показал поврежденный дроном дом в Киеве и рассказал о помощи пострадавшим. Видео

Городские власти оказывают помощь жителям многоэтажки, которая была повреждена утром среды, 30 октября, в результате падения российского дрона-камикадзе. Рядом с домом развернут штаб, где жители могут согреться, выпить чаю и обратиться с вопросами о дальнейших действиях.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. К сожалению, в результате террористической атаки пострадали.

"Город оказывает помощь жильцам дома, в который минувшей ночью попали обломки вражеского дрона. Городские службы убирают мусор, обследуют дом, демонтируют поврежденные балконные и оконные рамы. Закрывают пленкой и фанерными плитами", – рассказал Кличко.

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Мэр Киева добавил, что во дворе поврежденного дома был развернут штаб, где жители могут согреться, выпить чаю и обратиться с вопросами по дальнейшим действиям. В частности, и как получить помощь по государственной программе есть Восстановление.

"Поврежден и детсад рядом с домом. Всего за время полномасштабной войны в столице разрушены или повреждены 156 школ и садов", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 30 октября, российские захватчики атаковали Киев и область "Шахедами". По враждебным БПЛА работали силы противовоздушной обороны, в столице раздались взрывы, девять человек пострадали.

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